Zeballos ok, ma prima le cessioni: novità su quattro azzurri in uscita

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Zeballos è vicino al Napoli. Accordo trovato con il giocatore e si tratta ora con il Boca Juniors. Secondo Ciro Venerato adesso si lavora all'addio di diversi giocatori. Tra le possibili uscite ci sono Milinkovic-Savic, seguito dall’Hull City, e Lukaku, nel mirino di Besiktas, Fenerbahce e club arabi. Hasa è vicino al Frosinone, mentre su Cheddira resta vigile il Verona. Agli agenti di Zeballos è stato chiesto di attendere ancora pochi giorni: il suo arrivo non dipende dalla cessione di un pari ruolo. Da ieri sera il Napoli ha accelerato e il talento argentino è sempre più vicino.