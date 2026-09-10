Ufficiale Clamoroso Fenerbahçe: dopo il pari contro la Roma, l'allenatore si dimette

vedi letture

Clamoroso epilogo a Istanbul per Ismail Kartal, che ha annunciato le proprie dimissioni dalla panchina del Fenerbahçe dopo il pareggio contro la Roma.

Svolta improvvisa al Fenerbahçe. Ismail Kartal ha annunciato le proprie dimissioni da allenatore del club turco al termine della partita pareggiata contro la Roma, spiazzando i giornalisti presenti in sala stampa. Il tecnico ha comunicato la decisione senza lasciare spazio a domande o ulteriori chiarimenti: "Mi ritiro dal mio compito. Non voglio domande, mi dimetto per il bene del club e della squadra". Subito dopo, Kartal ha abbandonato la sala stampa, chiudendo così in maniera inattesa la propria esperienza sulla panchina del Fenerbahçe.

Fenerbahçe, Kartal lascia dopo appena tre mesi

Kartal era arrivato a giugno alla guida della squadra e la sua avventura si è conclusa dopo appena tre mesi e 11 partite. Un addio sorprendente anche alla luce della qualificazione del Fenerbahçe in Champions League, raggiunta per la prima volta dopo 18 anni. A pesare, però, è stato soprattutto l’inizio negativo in campionato, con due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro giornate, compreso il pesante ko nel derby contro il Besiktas. Una partenza che ha aumentato la pressione sull’allenatore fino alla decisione, improvvisa, di lasciare la panchina.