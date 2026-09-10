Como, debutto Champions da sogno: la squadra di Fabregas domina e batte 4-1 il Lipsia

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Il Como firma una notte storica in Champions League e travolge 4-1 il Lipsia al debutto assoluto nella competizione europea.

Il Como si prende subito la scena in Champions League. Al debutto assoluto nella massima competizione europea, la squadra di Cesc Fabregas firma una prestazione memorabile e supera 4-1 il Lipsia, inaugurando nel migliore dei modi la propria avventura internazionale. La partita si sblocca al 14’, quando Baturina sfrutta da pochi passi un rinvio corto di Baku e realizza il primo storico gol del Como in Champions. Il Lipsia prova a reagire e Butez è chiamato a un paio di interventi importanti, ma sono ancora i lariani a colpire: al 34’ Baturina veste i panni dell’assistman e serve Douvikas, che salta Vandevoordt a tu per tu e firma il 2-0. Nella ripresa il Como non si accontenta e al 54’ trova anche il tris con Diao, lanciato sulla destra da Nico Paz e autore di una conclusione potente da posizione molto defilata.

Como, notte storica in Champions League: il Lipsia travolto 4-1

Il Lipsia riesce ad accorciare appena tre minuti dopo, con Maksimovic che trova l’incrocio dei pali sfruttando un errore in impostazione tra Paz e Milla. Fabregas interviene subito sulla struttura della squadra, inserendo Kempf e passando a una linea difensiva a cinque. I tedeschi guadagnano campo e il Como si abbassa, ma senza concedere occasioni davvero nitide agli avversari. Con il ritmo che cala, i lariani riescono a gestire il vantaggio e nel finale trovano anche il quarto gol: Nico Paz firma il secondo assist della sua serata e libera Perrone davanti a Vandevoordt, che non può evitare il definitivo 4-1. Un successo che va oltre i tre punti e certifica il salto di dimensione del Como, passato dalla Serie D alla Champions League in appena sette anni.