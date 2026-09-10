Como, debutto Champions da sogno: la squadra di Fabregas domina e batte 4-1 il Lipsia
Il Como si prende subito la scena in Champions League. Al debutto assoluto nella massima competizione europea, la squadra di Cesc Fabregas firma una prestazione memorabile e supera 4-1 il Lipsia, inaugurando nel migliore dei modi la propria avventura internazionale. La partita si sblocca al 14’, quando Baturina sfrutta da pochi passi un rinvio corto di Baku e realizza il primo storico gol del Como in Champions. Il Lipsia prova a reagire e Butez è chiamato a un paio di interventi importanti, ma sono ancora i lariani a colpire: al 34’ Baturina veste i panni dell’assistman e serve Douvikas, che salta Vandevoordt a tu per tu e firma il 2-0. Nella ripresa il Como non si accontenta e al 54’ trova anche il tris con Diao, lanciato sulla destra da Nico Paz e autore di una conclusione potente da posizione molto defilata.
Como, notte storica in Champions League: il Lipsia travolto 4-1
Il Lipsia riesce ad accorciare appena tre minuti dopo, con Maksimovic che trova l’incrocio dei pali sfruttando un errore in impostazione tra Paz e Milla. Fabregas interviene subito sulla struttura della squadra, inserendo Kempf e passando a una linea difensiva a cinque. I tedeschi guadagnano campo e il Como si abbassa, ma senza concedere occasioni davvero nitide agli avversari. Con il ritmo che cala, i lariani riescono a gestire il vantaggio e nel finale trovano anche il quarto gol: Nico Paz firma il secondo assist della sua serata e libera Perrone davanti a Vandevoordt, che non può evitare il definitivo 4-1. Un successo che va oltre i tre punti e certifica il salto di dimensione del Como, passato dalla Serie D alla Champions League in appena sette anni.
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