Ufficiale
Como-Lipsia, le formazioni ufficiali: Douvikas titolare, c’è anche Guiu
TuttoNapoli.net
Alle ore 21 il Como di Fabregas fa il suo esordio assoluto nelle coppe europee, cominciando dalla più illustre di tutte, la Champions League. E i 90 minuti di debutto dei lariani li mettono contro ai ai tedeschi del Red Bull Lipsia.
Di seguito le formazioni ufficiali.
COMO (4-3-3): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Baturina, Paz, Diao; Douvikas.
Allenatore: Cesc Fabregas.
LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Nkunku; Maksimovic, Guiu, Nusa.
Allenatore: Martin Demichelis.
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
Pubblicità
Champions League
Copertina Da 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
13 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Da 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace
Daniele RodiaLiveAllegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il mistero dei tre cartellini, le previsioni catastrofiche, la confessione di Allegri e l'inaccettabile scelta del club
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Badiashile? O lui o Beukema, ma abbiamo perso distanze. Pensavo al 3-2 Scudetto alla Juve..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveInter-Napoli, Allegri: "McTominay-Giovane? Meglio ora che dopo! Mercato? Contento così! Vergara? Piano, ha solo 12 partite. Sull'Inter..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com