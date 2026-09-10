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Como-Lipsia, le formazioni ufficiali: Douvikas titolare, c’è anche Guiu

Como-Lipsia, le formazioni ufficiali: Douvikas titolare, c’è anche GuiuTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:05Champions League
di Francesco Carbone

Alle ore 21 il Como di Fabregas fa il suo esordio assoluto nelle coppe europee, cominciando dalla più illustre di tutte, la Champions League. E i 90 minuti di debutto dei lariani li mettono contro ai ai tedeschi del Red Bull Lipsia.

Di seguito le formazioni ufficiali.

COMO (4-3-3): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Baturina, Paz, Diao; Douvikas.

Allenatore: Cesc Fabregas.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Nkunku; Maksimovic, Guiu, Nusa.

Allenatore: Martin Demichelis. 