Arsenal, Arteta vuole ripartire forte: Gunners imbattibili nella League Phase dello scorso anno

Arsenal, Arteta vuole ripartire forte: Gunners imbattibili nella League Phase dello scorso annoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:10Champions League
di Antonio Noto
Napoli-Arsenal apre il cammino europeo dei Gunners, Arteta cerca il riscatto dopo la finale persa.

Mikel Arteta prepara l’Arsenal in vista della sfida di mercoledì sera contro il Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League. Il tecnico dei Gunners punta a confermare l’eccellente rendimento ottenuto nella prima fase della competizione nella passata stagione, quando la formazione londinese riuscì a vincere tutte le otto partite disputate, conquistando così direttamente la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Arsenal, Arteta vuole ripartire dopo la finale persa contro il PSG

Nonostante il percorso praticamente perfetto nella League Phase, l’Arsenal non riuscì a completare l’opera nella fase decisiva della Champions League. A maggio i Gunners arrivarono fino alla finale, arrendendosi al Paris Saint-Germain ai calci di rigore. Una delusione che aumenta la voglia di riscatto della formazione di Arteta, pronta a iniziare una nuova avventura europea allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di compiere un altro passo verso la conquista del trofeo.