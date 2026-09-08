Arsenal, Arteta vuole ripartire forte: Gunners imbattibili nella League Phase dello scorso anno
Mikel Arteta prepara l’Arsenal in vista della sfida di mercoledì sera contro il Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League. Il tecnico dei Gunners punta a confermare l’eccellente rendimento ottenuto nella prima fase della competizione nella passata stagione, quando la formazione londinese riuscì a vincere tutte le otto partite disputate, conquistando così direttamente la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.
Arsenal, Arteta vuole ripartire dopo la finale persa contro il PSG
Nonostante il percorso praticamente perfetto nella League Phase, l’Arsenal non riuscì a completare l’opera nella fase decisiva della Champions League. A maggio i Gunners arrivarono fino alla finale, arrendendosi al Paris Saint-Germain ai calci di rigore. Una delusione che aumenta la voglia di riscatto della formazione di Arteta, pronta a iniziare una nuova avventura europea allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di compiere un altro passo verso la conquista del trofeo.
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