Champions, vincono Dortmund e Betis. Haaland trascina il City: i risultati
Si chiude senza pareggi la prima serata della Champions League 2026/27, caratterizzata da partite combattute e risultati in bilico fino agli ultimi minuti. L’Inter torna senza punti dalla trasferta contro il Real Madrid, pagando a caro prezzo gli errori commessi al Bernabeu. Successo esterno anche per il Manchester City, che supera 2-0 il Porto grazie alla doppietta di Haaland, con il secondo gol arrivato soltanto in pieno recupero.
Dortmund e Betis vincono 3-2, successi anche per AEK e Aston Villa
Spettacolo e cinque reti in Borussia Dortmund-Villarreal, con i tedeschi che riescono a imporsi 3-2 al termine di una partita caratterizzata anche da una serie di autogol. Vittoria in rimonta per il Real Betis, che espugna Lille con lo stesso risultato dopo essere stato costretto a inseguire. Completano il quadro il successo per 1-0 dell’AEK Atene sul LASK, deciso da Marin, e il 3-2 dell’Aston Villa sul campo del Club Brugge.
AEK Atene-LASK 1-0
(21' Marin)
Club Brugge-Aston Villa 2-3
(11' McGinn (A), 19' Vetlesen (C), 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' Tresoldi (C))
Borussia Dortmund-Villarreal 3-2
(53' aut. Renato Veiga (D), Mourino (V), 80', 85' Guirassy (D), 94' aut. Guirassy (D))
Porto-Manchester City 0-2
(47', 91' Haaland)
Lille-Real Betis 2-3
(12' Ueda (L), 33', 49' Bartra (B), 36' Alexsandro (L), 53' Parrott (B))
Real Madrid-Inter 2-1
(14' Mbappè (R), 23' Valverde (R), 77' Augusto (I))
UEFA Champions League 2026-2027
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