Champions, vincono Dortmund e Betis. Haaland trascina il City: i risultati

Champions, vincono Dortmund e Betis. Haaland trascina il City: i risultatiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:10Champions League
di Antonio Noto
Champions League, Inter sconfitta a Madrid: vincono anche City, Dortmund, Betis e Aston Villa.

Si chiude senza pareggi la prima serata della Champions League 2026/27, caratterizzata da partite combattute e risultati in bilico fino agli ultimi minuti. L’Inter torna senza punti dalla trasferta contro il Real Madrid, pagando a caro prezzo gli errori commessi al Bernabeu. Successo esterno anche per il Manchester City, che supera 2-0 il Porto grazie alla doppietta di Haaland, con il secondo gol arrivato soltanto in pieno recupero.

Dortmund e Betis vincono 3-2, successi anche per AEK e Aston Villa

Spettacolo e cinque reti in Borussia Dortmund-Villarreal, con i tedeschi che riescono a imporsi 3-2 al termine di una partita caratterizzata anche da una serie di autogol. Vittoria in rimonta per il Real Betis, che espugna Lille con lo stesso risultato dopo essere stato costretto a inseguire. Completano il quadro il successo per 1-0 dell’AEK Atene sul LASK, deciso da Marin, e il 3-2 dell’Aston Villa sul campo del Club Brugge.

AEK Atene-LASK 1-0
(21' Marin)

Club Brugge-Aston Villa 2-3
(11' McGinn (A), 19' Vetlesen (C), 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' Tresoldi (C))

Borussia Dortmund-Villarreal 3-2
(53' aut. Renato Veiga (D), Mourino (V), 80', 85' Guirassy (D), 94' aut. Guirassy (D))

Porto-Manchester City 0-2
(47', 91' Haaland)

Lille-Real Betis 2-3
(12' Ueda (L), 33', 49' Bartra (B), 36' Alexsandro (L), 53' Parrott (B))

Real Madrid-Inter 2-1
(14' Mbappè (R), 23' Valverde (R), 77' Augusto (I))