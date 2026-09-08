Stavolta la rimonta non riesce, Inter ko al Bernabeu: due regali fatali contro il Real

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Inter sconfitta 2-1 dal Real Madrid: Carlos Augusto non basta, decisivi due errori nerazzurri.

L’Inter esce sconfitta dal Santiago Bernabeu al termine di una partita nella quale, soprattutto nella prima parte, riesce a mettere in grande difficoltà il Real Madrid. I nerazzurri partono forte e costruiscono numerose occasioni con Thuram, Calhanoglu e Lautaro, trovando però sulla propria strada un super Courtois. Nel momento migliore della squadra di Chivu arrivano però due pesanti ingenuità: prima l’errore di Curtis Jones favorisce il vantaggio di Mbappé, poi Josep Martinez perde un pallone nel tentativo di dribblare Valverde, che firma il 2-0. Prima dell’intervallo Jones colpisce anche una traversa, mentre il Real sfiora il tris in più occasioni.

Carlos Augusto riapre la partita, Courtois salva il Real nel finale

Nella ripresa l’Inter continua a cercare il gol, concedendo inevitabilmente maggiori spazi alle ripartenze del Real Madrid. Martinez evita più volte il 3-0, mentre dall’altra parte Courtois continua a essere decisivo sulle conclusioni nerazzurre, compresa quella di Bastoni. Al 77’ Carlos Augusto, servito da Lautaro Martinez, riapre la partita con il gol del 2-1. L’Inter ci crede fino alla fine e al 90’ costruisce anche l’occasione per pareggiare, ma Courtois neutralizza il tentativo di Mkhitaryan e conserva il vantaggio dei Blancos. I nerazzurri lasciano così il Bernabeu senza punti, ma dopo una prestazione nella quale hanno creato diverse occasioni e pagato a caro prezzo due errori individuali.