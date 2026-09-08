Champions League, colpo Aston Villa a Bruges: Jackson protagonista. I primi risultati

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Champions League, vincono AEK e Aston Villa: Jackson protagonista, attesa per Real Madrid-Inter.

La Champions League 2026/27 si apre con le vittorie di AEK Atene e Aston Villa nelle prime due gare della League Phase. I greci superano 1-0 il LASK grazie a una splendida punizione di Razvan Marin al 21’: l’ex centrocampista del Cagliari firma il gol decisivo, mentre nella ripresa i padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio, vedendosi anche annullare una rete dal VAR. Successo esterno, invece, per l’Aston Villa, che passa 3-2 sul campo del Club Brugge al termine di una partita ricca di gol ed emozioni.

Champions League, Jackson decisivo per l’Aston Villa: alle 21 Real Madrid-Inter

A Bruges sono gli inglesi a sbloccare la partita con McGinn all’11’, prima del pareggio di Vetlesen al 19’. Passano appena tre minuti e Buendia riporta avanti l’Aston Villa, mentre al 43’ Nicolas Jackson approfitta di un’uscita sbagliata di Sommer per realizzare il 3-1. Nella ripresa il rigore trasformato da Tresoldi al 61’ riapre la gara, ma il risultato non cambia più e i Villans conquistano i primi tre punti. Il programma della serata prosegue alle 21 con Borussia Dortmund-Villarreal, Porto-Manchester City, Lille-Real Betis e l’attesa Real Madrid-Inter.

Risultati Champions League

AEK Atene-LASK 1-0

21’ Marin

Club Brugge-Aston Villa 2-3

11’ McGinn (A), 19’ Vetlesen (C), 22’ Buendia (A), 43’ Jackson (A), 61’ Tresoldi (C)

Ore 21:00

Borussia Dortmund-Villarreal

Porto-Manchester City

Lille-Real Betis

Real Madrid-Inter