Arsenal, recupero importante per Arteta: Timber torna tra i convocati

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Napoli-Arsenal, Arteta recupera Timber: il difensore torna tra i convocati dopo l’intervento.

Buone notizie per Mikel Arteta in vista della sfida di Champions League contro il Napoli. Jurrien Timber è stato infatti inserito nella rosa dell’Arsenal per la trasferta dello stadio Diego Armando Maradona. I Gunners iniziano in Italia il proprio cammino europeo con l’obiettivo di provare a migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, conclusa con la sconfitta in finale contro il Paris Saint-Germain.

Timber torna a disposizione: prima convocazione dopo l’intervento

Il difensore olandese è rimasto fuori per tutta l’estate e per l’inizio della nuova stagione dopo essersi sottoposto a un intervento all’inguine. Le sue condizioni erano però in progressivo miglioramento e, alla vigilia della vittoria contro il Chelsea, Arteta aveva confermato i segnali positivi sul recupero del giocatore. Il tecnico avrebbe dovuto fornire ulteriori aggiornamenti nella conferenza stampa precedente alla sfida con il Napoli, ma l’incontro con i media è stato annullato a causa dei problemi al traffico aereo che hanno ritardato la partenza dell’Arsenal da Londra.