Arsenal arrivato a Nola dopo i disagi sul volo: fischi per Arteta e squadra

vedi letture

Arsenal arrivato a Nola: bagno di folla e fischi alla vigilia della sfida col Napoli.

Per via del tilt dei trasporti aerei nel Regno Unito, l’Arsenal è arrivato a Nola in grande ritardo alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Il bus con a bordo la squadra inglese ha raggiunto solo in tarda serata la struttura scelta dai Gunners per trascorrere la notte prima del match del Maradona. Ad attendere la formazione di Mikel Arteta c’erano numerose persone, con bagno di folla e fischi ad accompagnare l’arrivo della squadra.

Napoli-Arsenal, i Gunners trascorreranno la notte a Nola

L’Arsenal alloggerà presso il Voco Hotel del Vulcano Buono di Nola, dove preparerà le ultime ore di avvicinamento alla partita. Domani i Gunners affronteranno il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona nella prima giornata della League Phase di Champions League, in una sfida che segnerà l’esordio europeo stagionale delle due squadre.