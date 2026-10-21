Scontri tra tifosi prima di Como-Manchester United: in tre in pronto soccorso

Tensione nel centro di Como a poche ore dalla sfida di Champions League tra Como e Manchester United. Nel corso della notte si sono registrati scontri in piazza Volta, dove alcuni sostenitori delle due squadre sono venuti a contatto per motivi ancora da chiarire. Secondo quanto emerso finora, il gruppo inglese coinvolto sarebbe stato composto da una decina di persone, alle quali si sarebbero contrapposti alcuni tifosi comaschi. Al termine della colluttazione, tre uomini di 43, 45 e 49 anni sono stati accompagnati all'ospedale Sant'Anna: per tutti si parla di contusioni e conseguenze non gravi.

Scontri Como-Man United: Digos al lavoro

Gli accertamenti sono ancora in corso. Le prime ricostruzioni escluderebbero l'utilizzo di armi, mentre durante gli scontri sarebbero stati utilizzati anche alcuni tavolini presenti nei locali della piazza, lanciati nel corso del confronto tra i due gruppi. La Digos sta lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare tutte le persone coinvolte.