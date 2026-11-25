Champions, il Barça cala il poker a Baku! Il Villarreal vince e scavalca il Napoli: risultati e classifica
Il Barcellona travolge il Sabah per 4-1 a Baku nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Le seconde linee regalano una serata di soddisfazioni ad Hansi Flick, che riceve risposte importanti dal tridente offensivo. A sbloccare la partita è Gordon, autore di una doppietta tra il 31' e il 51', mentre Adeyemi e Gabriel Jesus arrotondano il risultato rispettivamente al 55' e al 60'. Ai padroni di casa resta la soddisfazione del gol della bandiera, realizzato da Mickels al 63'.
Champions League, il Villarreal passa a Praga
Successo esterno anche per il Villarreal, che supera di misura lo Slavia Praga grazie alla rete di Buchanan al 62'. Una vittoria importante per il Sottomarino Giallo, che sale a quota sei punti in classifica e scavalca momentaneamente il Napoli, fermo a quattro dopo il pareggio sul campo del Manchester City. Il Barcellona, invece, raggiunge quota dodici punti, consolidando la propria candidatura alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Champions League, i risultati delle 18.45 e la classifica aggiornata
Sabah - Barcellona 1-4: 31' e 51' Gordon, 55' Adeyemi, 60' Gabriel Jesus, 63' Mickels (S)
Slavia Praga - Villarreal 0-1: 62' Buchanan
1. Real Madrid 15 punti (+10)
2. PSG 12 punti (+15)
3. Como 12 punti (+14)
4. Barcellona 12 punti (+11)
5. Betis 12 punti (+4)
6. Arsenal 11 punti (+5)
7. Manchester City 10 punti (+5)
8. Dortmund 10 punti (+2)
9. Aston Villa 9 punti (+5)
10. Liverpool 9 punti (+4)
11. Club Brugge 9 punti (+4)
12. Sporting 9 punti (+4)
13. Galatasaray 9 punti (0)
14. Bayern 8 punti (+7)
15. Stoccarda 7 punti (+3)
16. Bodo/Glimt 7 punti (-4)
17. Inter 6 punti (+2)
18. LASK 6 punti (0)
19. Manchester United 6 punti (0)
20. FC Porto 6 punti (0)
21. RB Lipsia 6 punti (-4)
22. Villarreal 6 punti (-5)
23. Fenerbahce 5 punti (-5)
24. Roma 4 punti (+2)
25. Shakhtar 4 punti (0)
26. Viking 4 punti (-1)
27. Atletico Madrid 4 punti (-1)
28. Napoli 4 punti (-5)
29. PSV 4 punti (-5)
30. AEK 3 punti (-7)
31. Feyenoord 3 punti (-8)
32. Sabah FC 3 punti (-9)
33. Lens 3 punti (-14)
34. Slavia Praga 1 punto (-5)
35. Lilla 1 punto (-6)
36. Slovan Bratislava 0 punti (-18)
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