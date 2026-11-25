L'Inter supera lo Stoccarda: Sucic e Lautaro firmano la vittoria, Bastoni va ko

L'Inter batte 2-0 lo Stoccarda con le reti di Sucic e Lautaro Martinez. Infortunio muscolare per Alessandro Bastoni.

L'Inter conquista tre punti preziosi nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, superando 2-0 lo Stoccarda a San Siro. Partono meglio i tedeschi, pericolosi con Demirovic e Fuhrich, sul quale interviene provvidenzialmente Josep Martinez. Crescono con il passare dei minuti i nerazzurri, che sfiorano il vantaggio prima con Spence e Thuram, poi con Barella, la cui conclusione di esterno si stampa sul palo. Brutte notizie per Cristian Chivu sul fronte infortuni: al 40' Bastoni è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, aggiungendosi alla lista degli indisponibili che comprende già Calhanoglu, Zielinski e Bonny.

Sucic sblocca il risultato, Lautaro Martinez chiude i conti

Nella ripresa l'Inter trova il vantaggio al 57' grazie a un calcio di rigore trasformato da Sucic, concesso per un fallo di mano di Vagnoman su cross di Dimarco. Lo Stoccarda reagisce e sfiora il pareggio con Demirovic, anticipato provvidenzialmente da Carlos Augusto. Proprio nel momento migliore dei tedeschi arriva il raddoppio nerazzurro: al 74' Dimarco serve un cross rasoterra, Esposito lascia scorrere il pallone e Lautaro Martinez torna al gol. Nel finale Akanji salva il risultato con un intervento decisivo su El Khannouss. L'Inter centra così la terza vittoria consecutiva nella competizione europea e sale a quota nove punti in classifica.