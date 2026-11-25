Punto prezioso a Parigi, Malen riprende il Psg: la Roma supera il Napoli

La Roma pareggia 2-2 sul campo del PSG grazie alle reti di Hermoso e Malen e sale a cinque punti in Champions League.

La Roma strappa un prezioso pareggio per 2-2 al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Partenza brillante dei giallorossi, che sbloccano il risultato dopo appena cinque minuti con Hermoso, bravo a finalizzare una splendida azione personale di Soulé. La reazione dei francesi arriva poco dopo la mezz'ora con Zabarnyi, che approfitta di una disattenzione di Ndicka sugli sviluppi di un calcio d'angolo e batte Svilar con un colpo di testa. La squadra di Gasperini sfiora nuovamente il vantaggio in apertura di ripresa con Hermoso e Pisilli, sul quale è decisivo l'intervento di Safonov.

Dembélé e Malen decisivi dal dischetto: la Roma sale a cinque punti

Al 62' il PSG completa momentaneamente la rimonta grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di Wesley su Hakimi e trasformato da Dembélé. La Roma non si disunisce e al 78' ristabilisce la parità ancora dagli undici metri: fallo di mano di Vitinha e Malen glaciale dal dischetto. Nel finale entrambe le squadre cercano la rete della vittoria, senza però riuscire a modificare il risultato. I giallorossi conquistano così un punto importante nella corsa alla qualificazione ai playoff, salendo a quota cinque e portandosi a una lunghezza di vantaggio sul Napoli.