ADL vuole cambiare marcia in Champions: ad Allegri la missione europea
Il campionato resta fondamentale, ma per il Napoli c’è una frontiera sulla quale Aurelio De Laurentiis pretende un deciso cambio di marcia: la Champions League. La sfida contro l’Arsenal al Maradona apre il nuovo cammino europeo degli azzurri e rappresenta anche l’inizio di una delle missioni principali affidate a Massimiliano Allegri. Il presidente non ha nascosto le proprie ambizioni. Durante le celebrazioni per il Centenario era arrivato addirittura a guardare al traguardo massimo: «Al mio ciclo manca la Champions League, chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi».
ADL vuole una squadra che sappia competere in Italia e in Europa
Parole che raccontano quanto l’Europa sia diventata centrale nei programmi del club. Prima ancora dell'inizio della stagione, De Laurentiis aveva chiarito che il Napoli non avrebbe voluto scegliere tra Italia ed Europa: «Scudetto o gran percorso in Champions? L’uno non esclude l’altro». L'obiettivo è quindi avere una squadra capace di competere su più fronti e soprattutto di acquisire una dimensione internazionale più importante.
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