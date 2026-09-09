Neres pronto per Napoli-Arsenal? Le sensazioni da Castel Volturno
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Arrivano segnali positivi sul fronte David Neres in vista della sfida di questa sera tra Napoli e Arsenal allo stadio Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno brasiliano dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per ottenere una convocazione in extremis. Le sensazioni sulle sue condizioni sarebbero positive, anche se l'ultima valutazione arriverà soltanto dopo la rifinitura in programma questa mattina.
Napoli-Arsenal, Neres può recuperare: Allegri lo aspetta per la panchina
Allegri e il suo staff sfrutteranno la seduta per verificare le risposte fisiche del calciatore e sciogliere definitivamente le riserve. Salvo sorprese, dunque, Neres dovrebbe essere inserito nell'elenco dei convocati e accomodarsi inizialmente in panchina contro l'Arsenal.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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