Dall'Inghilterra: “Tifosi invitati a non indossare i colori del club e a evitare il centro”
Il Daily Star dedica spazio alle indicazioni fornite dall’Arsenal ai propri tifosi in trasferta a Napoli in occasione della sfida di Champions League al Maradona. Secondo il quotidiano britannico, il club avrebbe invitato i sostenitori dei Gunners ad adottare particolari precauzioni durante la permanenza in città. Il Daily Star scrive che “ai tifosi dell’Arsenal è stato detto dal club di non indossare maglie o sciarpe della squadra e di evitare il centro di Napoli, nel timore che possano essere presi di mira da ultras violenti”.
Napoli-Arsenal: “Tifosi inglesi invitati a non indossare i colori del club e a evitare il centro”
Il giornale inglese parla di un “severo avvertimento” pubblicato dall’Arsenal sul proprio sito alla vigilia della partita. Ai sostenitori in viaggio sarebbe stato inoltre consigliato di non radunarsi in grandi gruppi, di evitare di rimanere isolati dagli altri tifosi e di non rendere evidente la propria appartenenza calcistica mentre si trovano in città.
Nel pezzo del Daily Star viene riportato anche il messaggio dell’Arsenal: “Consigliamo ai tifosi in trasferta di non indossare i colori del club. I sostenitori non dovrebbero radunarsi in massa nelle aree pubbliche e dovrebbero evitare di ritrovarsi isolati nelle zone lontane dal Porto di Napoli/Stazione Marittima”.
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