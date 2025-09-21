Eurorivali - Il Francoforte crolla in casa con l’Union Berlino: 2º ko di fila in Bundes

Dopo l’ottimo avvio in Champions League con il successo per 5-1 contro il Galatasaray, l’Eintracht Francoforte non riesce a ripetersi in campionato: nel match casalingo di questo pomeriggio contro l’Union Berlino, la squadra di Toppomoller ha perso 3-4. Una prima ora di gioco da dimenticare per i biancorossi, che dopo 56 minuti erano sotto 1-4, poi una buona reazione nel finale con due gol che hanno accorciato la distanze ma senza riuscire a trovare il pari.

È la seconda sconfitta consecutiva in Bundesliga per l’Eintracht Francoforte, dopo quella dello scorso turno contro il Bayer Leverkusen. Fin qui sono sei i punti raccolti in campionato, con 11 reti fatte e 9 subite: la formazione tedesca di Toppomoller sarà avversaria del Napoli in Champions League il prossimo 4 novembre, alla quarta giornata della League Phase. È un incrocio che si ripete: le due formazioni si erano già affrontate agli ottavi di finale della competizione nel 2022/23, quando gli azzuri guidati da Luciano Spalletti superarono agevolmente il turno con un 5-0 complessivo nel doppio confronto.