Foden è tornato al top, Guardiola lo elogia: “Ti dà qualcosa di unico, bravo contro il Napoli"

Phil Foden è tornato in forma smagliante. Proprio il trequartista inglese ha aperto le danze nel successo per 2-0 inflitto all'Huddersfield in Carabao Cup, picco di una prestazione condita anche da un assist per Savinho e che ha riportato il sorriso a Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City ha parlato così del giocatore inglese dopo una stagione complicata vissuta l'anno scorso: “Phil, quando gioca dietro la punta, è una vera minaccia. Avremmo voluto segnare il secondo gol prima e fare i cambi prima per Nico, O’Reilly e Phil, perché avevano giocato una partita dura contro l’Arsenal tre giorni fa. Ma sono giovani. Prendono buone vitamine durante la giornata, mangiano bene, buone proteine… e sì, ora torniamo a Manchester per prepararci (al Burnley, ndr)".

Tornando poi a focalizzarsi su Foden: “Abbiamo già visto Phil in alcune partite quando la squadra gioca meglio. Quando ogni giocatore esprime il suo potenziale - e non parlo solo di oggi (ieri, ndr) - nelle partite contro Arsenal, United e Napoli è stato davvero bravo. Vicino all’area, penso che giochi perfettamente tra le linee. Gioca un po’ più libero e, vicino all’area, ti dà qualcosa di unico".

Guardiola ha aggiunto in conclusione: "Non sono uno che ama schierare gli stessi giocatori per tre partite di fila, ma volevo un po’ di coerenza nei movimenti e nelle abitudini per i giocatori. Preferisco una squadra ruotata e oggi (ieri, ndr) è stato perfetto per molti giocatori. Oscar ha giocato bene, Savinho ha giocato bene, e tutti sono stati aggressivi, senza palla abbiamo vinto tanti duelli, quindi sotto questo aspetto sono molto soddisfatto".