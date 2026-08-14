Ufficiale Liverpool, è tutto vero: Jeff Bezos entra nel club tra i soci di minoranza

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Liverpool, la novità Bezos ha fatto subito il giro del mondo

La notizia era circolata già da giorni facendo rumore. Ora c'è anche l'ufficialità: Jeff Bezos entra come socio di minoranza del Liverpool. A darne l'annuncio è lo stesso club inglese con un comunicato: "Fenway Sports Group (FSG), società globale attiva nei settori dello sport, dei media, dell'intrattenimento e del settore immobiliare, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo per la cessione di una quota di minoranza del Liverpool F.C. a 1892 Holdings, un consorzio guidato e gestito da Amit Bhatia, con investimenti da parte di Amit Bhatia e dei Mittal Family Trusts, K5 Sports (un fondo di K5 Global), con Jeff Bezos come investitore principale del fondo K5 Sports, e EE Capital, il family office di Elaine ed Eduardo Saverin.

L'investimento strategico supporta le ambizioni di crescita a lungo termine del Liverpool F.C., riunendo esperti provenienti da diversi ambiti del business, della tecnologia e degli investimenti a livello globale. I partner del consorzio collaboreranno con FSG e il team dirigenziale del club per valutare opportunità che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi della società, sia in campo che fuori. FSG manterrà la proprietà di maggioranza e il controllo operativo del Liverpool F.C.

Corestone Capital Advisors ha messo in contatto le parti e ha facilitato il loro coinvolgimento in relazione alla transazione. Allen Overy Shearman Sterling LLP ha agito come consulente legale di FSG e del club, con il supporto di Deloitte. Latham & Watkins LLP ha agito come consulente legale di 1892 Holdings, con PricewaterhouseCoopers e Moelis & Company che hanno fornito servizi di consulenza e supporto. Orrick, Herrington & Sutcliffe e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton hanno agito come consulenti legali del fondo K5 Sports e del suo principale investitore. Clifford Chance LLP ha agito come consulente legale di EE Capital. Il perfezionamento dell'operazione è soggetto alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura usuali".