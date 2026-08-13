Kvaratskhelia da Pallone d'Oro? In Francia lo esaltano, ma all'estero votano 'no'

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Khvicha Kvaratskhelia ancora decisivo con il PSG: gol contro l'Aston Villa nella Supercoppa Europea. Protagonista anche nell'ultima Champions League.

Ancora Khvicha Kvaratskhelia, ancora in una grande notte europea. L'ex Napoli ha impiegato appena venti minuti per sbloccare la Supercoppa Europea vinta 2-1 dal PSG contro l'Aston Villa. Dopo il momentaneo pareggio del 17enne Brian Madjo, è stato Desiré Doué a firmare il gol decisivo. "Chi altri, se non l'uomo decisivo del finale della scorsa stagione", scrive Le Parisien, sottolineando come Kvara sia arrivato all'appuntamento in grande condizione dopo aver beneficiato di vacanze e preparazione completa.

Kvaratskhelia incanta ancora, ma il Pallone d'Oro resta complicato

Anche The Athletic esalta il talento del georgiano, assente all'ultimo Mondiale per la mancata qualificazione della Georgia, definendolo tra i giocatori più spettacolari quando riesce a esprimersi al massimo. Più complicata, invece, la corsa al Pallone d'Oro: secondo il portale del New York Times pesano gli appena otto gol segnati nell'ultima Ligue 1. Nelle grandi notti europee, però, Kvaratskhelia continua a fare la differenza.