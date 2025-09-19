Man City, Guardiola: "In queste due gare abbiamo acquisito compostezza in difesa e attacco"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di TNT Sports dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli: "La squadra nelle ultime due partite ha acquisito un'altra sensazione: compostezza in difesa e in attacco, il nostro linguaggio del corpo è incredibilmente buono. Sono molto contento. Andremo all'Emirates a sfidare l'Arsenal con queste sensazione ed è molto meglio".

Doku, Haaland... I singoli hanno fatto la differenza.

"Jeremy negli spazi stretti, in cinque metri, è inarrestabile. Erling è migliorato in questa stagione".

Come non parlare dell'MVP del match, Phil Foden.

"Siamo così felici perché so quanto lui lo sia, abbia gioia e la sua vita vada bene, il resto, la sua natura, il suo incredibile talento, arrivano. È un ragazzo che ha bisogno di sentirsi accolto, sotto tutti gli aspetti: dai suoi compagni, da me, dal club. Quando questo accade, dopo Phil risponde con il giocatore che è".

È piaciuta molto pure la prestazione di O'Reilly.

"È un giocatore di altissimo livello. Può giocare in tre, quattro ruoli. La sua presenza sui calci piazzati, nell'uno contro uno, con la palla... È davvero forte, e arriva bene nelle posizioni finali. Spero che sia un nostro giocatore per molti anni!".