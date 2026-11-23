Napoli a Manchester con la spinta del tifo: il dato sui biglietti venduti nel settore ospiti

Un dato sul quale inciderebbero diversi fattori, a cominciare dal rendimento stagionale del Napoli tra campionato e Champions League.

Il settore ospiti dell'Etihad Stadium non farà registrare il tutto esaurito in occasione di Manchester City-Napoli. Una situazione in controtendenza rispetto alle precedenti trasferte degli azzurri sul campo dei Citizens. Secondo quanto riportato da Il Mattino, dei 3.000 biglietti messi a disposizione dei sostenitori partenopei ne sarebbero stati acquistati poco meno di 2.000.

Napoli, trasferta a Manchester senza sold out: meno di 2mila tifosi azzurri all'Etihad

Un dato sul quale inciderebbero diversi fattori, a cominciare dal rendimento stagionale del Napoli tra campionato e Champions League. A pesare sarebbe anche la scelta di Massimiliano Allegri di indicare come prioritarie le successive sfide europee contro Bruges, Sabah e Viking. Non meno importante la chiusura dell'aeroporto di Capodichino, che rende più complicati i collegamenti con Manchester, costringendo i tifosi a viaggi più lunghi e articolati.