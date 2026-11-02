Ufficiale Porto-Napoli, tutte le info utili per i tifosi azzurri al do Dragao

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League Porto-Napoli, in programma all’Estádio do Dragão, invita i propri tifosi a consultare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e l’elenco degli oggetti e dei comportamenti vietati. Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, suggerito dalla Polizia locale, è la zona Ribeira, situata in centro città.

La fermata della metropolitana più vicina è la stazione Trindade, nei pressi di Avenida dos Aliados. La fermata dello stadio è "Estádio do Dragão", in prossimità dell’ingresso del settore ospiti. Si raccomanda di attenersi ai suggerimenti forniti dalla Polizia locale e alle indicazioni relative al punto di incontro per i tifosi del Napoli.

I gate d’ingresso allo stadio sono il 19 e il 20; l’apertura è prevista alle ore 19:00. Si informa, inoltre, che è disponibile un servizio gratuito di deposito bagagli.