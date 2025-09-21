Psv, pari con l'Ajax. Ma si fa male van Bommel: infortunio che preoccupa

Ruben van Bommel si fa male nel corso della partita di campionato contro l'Ajax. Problemi fisici per il nuovo acquisto del Psv che affronterà il Napoli durante la fase campionato di Champions League. Per lui problemi al ginocchio e condizioni da valutare nelle prossime ore. La partita è terminata sul punteggio di 2-2. Per il PSv gol di Saibari e Gaiorowski. Ma la notizia, come detto, è l'infortunio di van Bommel.

In attesa delle prossime di Champions, nelle prime tre partite di Serie A il Napoli ha collezionato 9 punti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. A Firenze 1-3 show, poi ko all'Etihad col City. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18