Ufficiale
Sorteggio Champions, altra inglese per il Napoli: dall'urna esce l’Arsenal
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Dall’urna del Grimaldi Forum di Montecarlo arrivano le prime avversarie del Napoli nella Fase Campionato della Champions League 2026/27. Gli azzurri sfideranno il Manchester City di Enzo Maresca, tornando all’Etihad Stadium dove avevano già esordito nella scorsa stagione contro i Citizens, allora guidati da Pep Guardiola. Dalla prima fascia è arrivato anche l’Arsenal di Mikel Arteta, ultima finalista della competizione.
Napoli, doppia sfida inglese in Champions
Per il Napoli si profila dunque un percorso europeo subito impegnativo, con due big della Premier League già estratte come avversarie. Il sorteggio al Grimaldi Forum di Montecarlo prosegue e completerà il quadro delle sfide che attendono gli azzurri nella Fase Campionato.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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