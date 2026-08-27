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Sorteggio Champions, il Napoli torna a Manchester! Sfiderà il City di Maresca

Sorteggio Champions, il Napoli torna a Manchester! Sfiderà il City di MarescaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:36Champions League
di Francesco Carbone
Sorteggio Champions, il Napoli debutterà contro il Manchester City di Enzo Maresca, tornando all’Etihad Stadium dopo l’esordio della scorsa stagione.

È in corso al Grimaldi Forum di Montecarlo la cerimonia del sorteggio della Fase Campionato della Champions League 2026/27. Il Napoli sfiderà all’esordio il Manchester City di Enzo Maresca. Gli azzurri torneranno così all’Etihad Stadium, dove avevano già debuttato nella competizione nella scorsa stagione contro i Citizens, allora guidati da Pep Guardiola.

Champions League, quando inizia la Fase Campionato

La Fase Campionato della Champions League 2026/27 prenderà il via martedì 8 settembre. La prima giornata si svilupperà nell’arco della settimana esclusivamente dedicata alla massima competizione europea, che comprenderà anche giovedì 10 settembre.