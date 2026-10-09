Ufficiale Che tegola per il Villarreal: infortunio per un big, salterà il Napoli

Brutte notizie per il Villarreal a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Napoli. Tajon Buchanan ha rimediato un infortunio muscolare

Il Villarreal perde uno dei suoi uomini più importanti a quattro giorni dalla sfida di Champions League contro il Napoli. Tajon Buchanan si è infatti infortunato durante gli impegni con la nazionale canadese e non sarà a disposizione degli spagnoli nell'immediato. Una tegola per il Submarino Amarillo in vista dell'appuntamento di martedì allo stadio della Ceramica contro la squadra di Massimiliano Allegri.

Villarreal, il comunicato sull'infortunio di Buchanan

Il club spagnolo ha reso note le condizioni del calciatore attraverso un parte medico ufficiale: "Il giocatore della prima squadra, Tajon Buchanan, ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba destra durante una partita con la nazionale canadese. Il tempo di stop sarà subordinato alla sua evoluzione". I tempi di recupero, dunque, non sono stati ancora precisati e dipenderanno dall'evoluzione dell'infortunio.