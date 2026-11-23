Anche in Champions League serve una rimonta. Ma la situazione attuale non è da incubo

Il Napoli è fuori dalla zona playoff di Champions League dopo quattro giornate: tre punti conquistati e quattro partite per provare a risalire.

Il Napoli è chiamato a una difficile rimonta in Champions League. Dopo le prime quattro giornate della fase campionato, la squadra di Massimiliano Allegri occupa il 27° posto con appena 3 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte. Preoccupante anche il bilancio delle reti, con sei gol segnati e undici subiti, per una differenza reti di -5. Gli azzurri hanno perso all'esordio contro l'Arsenal per 1-0, poi sono caduti 3-1 sul campo del Villarreal. L'unico successo è arrivato al Maradona contro il Bodo/Glimt, prima della pesante sconfitta per 4-1 in trasferta contro il Porto.

Champions League, Napoli fuori dalle prime 24: le ultime quattro partite

La qualificazione ai playoff resta comunque alla portata: il Napoli è distante appena un punto dal 24° posto, attualmente occupato dal PSV. Saranno decisive le ultime quattro giornate, a cominciare dalla complicata trasferta contro il Manchester City all'Etihad Stadium. Successivamente gli azzurri ospiteranno il Club Brugge l'8 dicembre, voleranno in Azerbaigian per affrontare il Sabah il 20 gennaio e chiuderanno la fase campionato al Maradona contro il Viking il 27 gennaio. Quattro appuntamenti fondamentali per evitare un'eliminazione anticipata dalla massima competizione europea.