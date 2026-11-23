City, Maresca a Sky: "De Bruyne può fare di tutto con la palla. Napoli in blocco basso? Rispondo così..."

Enzo Maresca elogia il Napoli di Massimiliano Allegri, avverte sui pericoli degli azzurri e dedica parole importanti a Kevin De Bruyne

Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Il tecnico italiano ha analizzato le difficoltà della propria squadra e i pericoli rappresentati dagli azzurri di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare su Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Spazio anche alle possibili scelte tattiche e al suo legame con la Salernitana.

Maresca: "Il Napoli può sempre farti male! De Bruyne vede cose che altri non vedono"

Sia Manchester City che Napoli non vivono un momento facile. Venite da un pareggio con il Fulham: cosa ti preoccupa di più della tua squadra in questo momento che vorresti correggere? E cosa ti preoccupa del Napoli di Allegri? "Per quanto ci riguarda, sicuramente in questo momento abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio difensivo. Stiamo creando tantissimo, stiamo concedendo molto poco ma in quel poco che concediamo sfortunatamente prendiamo gol. Sicuramente c'è bisogno di un equilibrio difensivo. Le mie squadre in passato difensivamente sono state sempre buone, non abbiamo concesso gol. Quindi sicuramente dobbiamo migliorare. Per quanto riguarda il Napoli, ho visto diverse gare: Lazio, Torino. Stanno bene, creano, una squadra fisicamente importante con giocatori forti come De Bruyne, McTominay, Hojlund, Lang. Sono tutti calciatori di qualità che ti possono far male in qualsiasi momento, bisogna stare attenti".

Il possibile blocco basso del Napoli e Haaland

Haaland contro un blocco basso: come proverai a trovargli spazio? Immagino avrai visto anche Portogallo-Danimarca, Ruben Dias contro Hojlund ha sofferto tanto. Stai pensando anche di cambiare qualcosa dietro? "Innanzitutto vediamo se sarà blocco basso o no. Ci può stare, però vedo che poi quando provano ad aggredire sono abbastanza aggressivi, quindi bisogna stare attenti. Per quanto riguarda Erling, il nostro obiettivo è fargli arrivare più palloni possibili dentro l'area, che è dove è fenomenale. Poi per quanto riguarda gli undici per domani abbiamo una sessione adesso, abbiamo diversi giocatori che comunque sono stanchi. Vediamo".

La sfida con l'Arsenal

Quanto penserai anche al fatto che poi c'è l'Arsenal? "No, zero. Anche perché domani è martedì, la partita con l'Arsenal è domenica, ci sono quattro giorni, quindi c'è tempo per recuperare. Il focus è per domani anche perché noi abbiamo bisogno, come il Napoli e come qualsiasi squadra, di provare a vincere domani e continuare a stare posizionati bene in classifica".

Le parole su Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne: avete vissuto l'anno Treble insieme, tu assistente di Guardiola e lui in campo. Quando è arrivato a Napoli hai detto "Conosco Kevin come le mie tasche". Siccome lo conosci come le tue tasche, anche se è in una fase chiaramente discendente della sua carriera, cosa ti spaventa? In cosa è un giocatore diverso da tutti ancora oggi e quindi come lo affronti? "Perché nel momento in cui ha la palla può succedere qualsiasi cosa. Quindi ci può essere un passaggio importante, ci può essere un tiro importante. Lui appartiene a quel gruppo di calciatori che vedono cose che gli altri non vedono. Non ho nessun dubbio che comunque farà bene con il Napoli. Kevin se è contento fuori dal campo, poi di conseguenza in campo è felicissimo, si diverte e se si diverte lui si divertono anche gli altri".

Vi siete sentiti in questi giorni?

"No, non l'ho sentito".

Il legame con la Salernitana

Nasci tifoso della Salernitana, andavi allo stadio a vederla con tuo papà. C'è un po' di aria di derby dentro di te o sei lontano da troppo tempo ormai? "No, nasco salernitano e sono ancora tifoso della Salernitana. In questo momento non attraversiamo un buon momento, però sono talmente tanti gli anni che sono fuori che non ci faccio più caso a questa cosa qua. Però seguo la Salernitana, continuo a seguirla. Speriamo che presto possiamo tornare in Serie B o in Serie A".