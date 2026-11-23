Tuttonapoli Man City-Napoli, un derby per Maresca: il tecnico campano emigrato prestissimo

Enzo Maresca, originario di Pontecagnano Faiano, sfida il Napoli alla guida del Manchester City. Un appuntamento speciale per l'allenatore campano.

La sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli avrà un significato particolare per Enzo Maresca. L'allenatore dei Citizens, 46 anni, è infatti nato a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio frequentando l'oratorio dei Cappuccini nel quartiere Carmine. Pur essendo cresciuto calcisticamente lontano dalla Campania, tra Milan e Cagliari, il tecnico si ritroverà ad affrontare la squadra più rappresentativa della propria regione d'origine. Una sfida dal sapore speciale, nella sua prima stagione alla guida del City.

Maresca, l'eredità di Guardiola e le difficoltà del Manchester City

Il tecnico campano ha raccolto la pesante eredità di Pep Guardiola, ma la sua squadra sta attraversando una fase complicata. Nonostante una posizione in zona Champions in Premier League, il City presenta la peggior difesa tra le prime quattro e arriva da tre sconfitte consecutive. Emblematici i risultati contro Liverpool e Nottingham Forest: dopo il successo per 3-0 ad Anfield, è arrivata la sconfitta per 3-1 contro il Forest. Maresca sta cercando di ritrovare gli equilibri di una formazione ancora legata ai principi del gioco di Guardiola, ma particolarmente vulnerabile alle ripartenze avversarie. Difficoltà che il Napoli di Massimiliano Allegri proverà a sfruttare all'Etihad Stadium.