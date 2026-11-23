Man City-Napoli, da Cavani a De Bruyne: i precedenti all'Etihad e il tabù inglese

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Oggi alle 17:30 Champions League di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Napoli torna a Manchester per la quarta volta nella sua storia: dai ricordi del 2011 alle difficoltà nelle trasferte inglesi di Champions League.