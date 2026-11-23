Man City-Napoli, da Cavani a De Bruyne: i precedenti all'Etihad e il tabù inglese
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Il Napoli torna a Manchester per la quarta volta nella sua storia: dai ricordi del 2011 alle difficoltà nelle trasferte inglesi di Champions League.
L'Etihad Stadium è uno stadio che evoca ricordi importanti nella storia europea del Napoli. Gli azzurri si preparano ad affrontare il Manchester City per la quarta volta, tornando su un campo che nel settembre 2011 ospitò il loro esordio nella moderna Champions League. La squadra di Walter Mazzarri, trascinata da Edinson Cavani, passò in vantaggio proprio con l'uruguaiano, prima di essere raggiunta dalla punizione di Aleksandar Kolarov per l'1-1 finale. Un pareggio prezioso, primo passo verso una storica qualificazione agli ottavi di finale.
Napoli, il tabù delle trasferte inglesi: da Sarri al ritorno di De BruyneIl Napoli è tornato all'Etihad nel 2017 con Maurizio Sarri, perdendo 2-1 dopo aver fallito un rigore con Dries Mertens e segnato con Amadou Diawara. Nell'ultimo confronto, invece, la squadra di Antonio Conte è stata sconfitta 2-0, in una serata segnata dall'espulsione di Di Lorenzo e dal ritorno di Kevin De Bruyne davanti ai suoi ex tifosi. Il bilancio complessivo delle trasferte inglesi in Champions resta particolarmente negativo: due pareggi e sei sconfitte in otto partite. Oltre all'1-1 del 2011 contro il City, l'unico altro risultato positivo è arrivato a Liverpool con Carlo Ancelotti in panchina.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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