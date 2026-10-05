Bucchioni punge Allegri: "Visto De Bruyne? La squadra si muove attorno a lui!"

Enzo Bucchioni torna sul caso De Bruyne: col Belgio rende al meglio perché la squadra si muove attorno a lui e gli permette di far correre il pallone

Le prestazioni di Kevin De Bruyne con il Belgio continuano ad alimentare il dibattito sul modo in cui il centrocampista viene utilizzato dal Napoli. Un tema che inevitabilmente riporta l’attenzione sulle scelte di Massimiliano Allegri e sulla necessità di mettere KDB nelle condizioni migliori per esprimersi. Nel suo editoriale su TMW, il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato proprio su questo aspetto: "Nel frattempo i napoletani si sono goduti grandi prestazioni di De Bruyne con il Belgio. Allegri l’ha visto? Spero di sì e allora avrà notato che De Bruyne non corre moltissimo, ma gli si muove attorno la squadra e lui fa correre la palla con grande rapidità. Ecco, questo dovrebbe fare anche nel Napoli".

McTominay, martedì gli esami decisivi per il via libera al rientro

"Napoli, l'ansia sale pensando a McTominay. Per lo scozzese c'è un appuntamento fondamentale fissato per martedi sei ottobre, gli esami clinici dovranno dire se potra riprendere regolarmente ad allenarsi dopo l'operazione di pulizia al cuore di qualche settimana fa. Dovrebbe essere soltanto un appuntamento di routine, un semplice passaggio tecnico, ma ovviamente fino a quando non ci saranno i documenti con il via libera, un po' di apprensione c'è. Il Napoli ha bisogno da subito di questo giocatore fondamentale per iniziare la rimonta in campionato", aggiunge Enzo Bucchioni nel suo editoriale.