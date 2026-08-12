Zeballos-Napoli, pista ormai fredda: non ci sono contatti da giorni

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"Oggi ci risulta che il Napoli sia tecnicamente sparito, cioè non ci sono più contatti ormai da qualche giorno tra il Napoli e Zeballos"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite YouTube fa il punto della situazione sull'operazione Zeballos-Napoli: "E' un'operazione che si sta raffreddando. L'abbiamo detto, insomma, un po' in tutte le tappe di questo affare: prima il Celta ha chiamato, poi si è inserito e ha promesso di fare un'offerta alla gente del giocatore.

Oggi ci risulta che il Napoli sia tecnicamente sparito, cioè non ci sono più contatti ormai da qualche giorno tra il Napoli e Zeballos. E dal lato giocatore c'è un po' questa sensazione di essere stato, insomma, un po' messo da parte. Non perché il Napoli non voglia Zeballos, era in un accordo, ma perché il Napoli deve fare le famose uscite che, al momento, ancora non sono state fatte.

E quindi, al momento, il discorso Zeballos-Napoli resta in stand-by. Non diamolo saltato fino in fondo, perché poi magari domani vendi un giocatore, scegli di richiamare e di prenderlo: gli accordi ci sono già. Ma, al momento, diciamo che non c'è tutto questo feedback costante tra il Napoli e Zeballos".