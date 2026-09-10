ADL, oggi i 22 anni di presidenza col Napoli: "Emozioni e pagine storiche!"
Il Napoli ha celebrato sui propri canali social il ventiduesimo anniversario della presidenza di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro ha voluto omaggiare il patron capitolino con un messaggio celebrativo che ripercorre la parabola societaria iniziata nel lontano 2004 sulle ceneri del fallimento: «22 anni di traguardi, emozioni e pagine indimenticabili della storia di questo club.
Buon anniversario, Presidente», si legge nella nota diffusa dalla società a corredo di un traguardo storico che colloca De Laurentiis tra i presidenti più longevi dell'intero panorama calcistico italiano.
22 anni di traguardi, emozioni e pagine indimenticabili della storia di questo club.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 10, 2026
Buon anniversario, Presidente @ADeLaurentiis! pic.twitter.com/pRIAabu5nB
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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