Ziliani: "Scandalo vero, due rigori non dati al Napoli nella stessa azione!"

vedi letture

"Scandalo vero: Due rigori nella stessa azione: Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim’ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone". Così scrive su X Paolo Ziliani sull'episodio più discusso di Juventus-Napoli: "Due rigori = nessun rigore. Nè per Mariani, nè per il VAR (Doveri). Il campionato col verme è vivo e lotta assieme a noi".