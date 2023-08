Alvino: "Ci siamo e ci saremo! Il Napoli dimostra di non avere la pancia piena"

"A fare la differenza ci pensa Osimhen, che si candida a centravanti più forte del mondo!".

"Fermi tutti! Ci siamo e ci saremo! In questa prima uscita il Napoli dimostra di non avere la 'pancia piena'. Ribalta agevolmente la partita con la voglia di chi vuole la vittoria a tutti i costi. Ci sono un po’ di cose da migliorare e per queste ci penserà Garcia anche quando avrà tutta la rosa a disposizione con il gioiellino Gabri Veiga. A fare la differenza ci pensa Osimhen, che si candida a centravanti più forte del mondo! Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!". Questo il commento del giornalista Carlo Alvino su Twitter dopo la prima vittoria in campionato del Napoli all'esordio contro il Frosinone.