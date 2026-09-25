"Non smettere di segnare": il commento social del Napoli su Hojlund

Rasmus Hojlund continua a trovare la via del gol e anche il Napoli ha voluto celebrarne il momento positivo. L’attaccante azzurro è andato a segno ieri con la maglia della Danimarca nella sfida contro la Norvegia, confermando il suo buon momento realizzativo. Una prestazione che non è passata inosservata nemmeno al club partenopeo, che ha dedicato al proprio centravanti un messaggio sui social.

Il messaggio del Napoli

Attraverso il proprio profilo Instagram, la SSC Napoli ha pubblicato una foto di Hojlund accompagnata da una frase semplice ma significativa: «Non smettere di segnare». Un messaggio di incoraggiamento rivolto all’attaccante, reduce da un’altra rete con la propria Nazionale. Il club azzurro si gode così il rendimento del suo centravanti anche durante la pausa internazionale, con l’auspicio che possa continuare a essere protagonista e a trovare il gol anche al rientro a Napoli.