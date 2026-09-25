L'America's Cup a Napoli suscita grande interesse: anche un azzurro tra gli spettatori

Sam Beukema approfitta del pomeriggio libero dopo l'allenamento per vivere uno degli eventi del momento a Napoli.

Mattinata di lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri, poi un pomeriggio speciale nel cuore della città. Sam Beukema ha approfittato del tempo libero dopo l'allenamento del Napoli per raggiungere il Lungomare e assistere da vicino allo spettacolo dell'America's Cup, che in questi giorni sta attirando grande attenzione nel capoluogo campano.

Beukema spettatore delle regate nel Golfo di Napoli

Il difensore olandese è stato infatti avvistato nelle scorse ore sul Lungomare di Napoli, dove ha seguito le regate preliminari organizzate nel Golfo. A testimoniare la presenza dell'azzurro sono alcune fotografie circolate sui social. Un'occasione per Beukema per godersi la città e uno degli appuntamenti sportivi più attesi di questi giorni, prima di tornare a concentrarsi sul lavoro a Castel Volturno durante la sosta per le Nazionali.