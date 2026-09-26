De Bruyne show, Azzi lo attacca: “Gioca male qui perché non si sacrifica!”
Prestazione strepitosa di Kevin De Bruyne contro l'Italia nella gara di Nations League giocata ieri allo Stadio Olimpico di Roma e terminata 0-2 per i Red Devils. Il centrocampista del Napoli si è resto protagonista di una super partita, giocando ad un livello molto alto e che ha ricordato il De Bruyne che ha incantato il mondo intero.
Sul proprio account X, il giornalista di Repubblica, Marzo Azzi, ha attaccato le prestazioni di De Bruyne con il Napoli per scarso impegno e sacrificio: "Anche basta giustificare DeBruyne perché nel Napoli avrebbe dei compagni scarsi. Vi ricordo che Maradona ha trascinato alla vittoria Volpecina, Sola, Caffarelli... KDB gioca male nel Napoli perché in 14 mesi e con due allenatori diversi non si è mai sacrificato per gli altri".
Anche basta giustificare #DeBruyne perché nel #Napoli avrebbe dei compagni scarsi. Vi ricordo che #Maradona ha trascinato alla vittoria Volpecina, Sola, Caffarelli... KDB gioca male nel Napoli perché in 14 mesi e con due allenatori diversi non si è mai sacrificato per gli altri pic.twitter.com/CWYsEvcXsa— Marco Azzi (@marcoazzi66) September 25, 2026
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