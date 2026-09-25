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Danimarca ko, Hojlund: "Non mi piace perdere contro la Norvegia..."

Danimarca ko, Hojlund: "Non mi piace perdere contro la Norvegia..."TuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:40Dai social
di Fabio Tarantino

"Non mi piace perdere, e soprattutto non mi piace perdere contro la Norvegia. Sarà per la prossima volta". Questo il post social di Rasmus Hojlund.

Ieri non è bastata la sua rete contro la squadra di Haaland che ha vinto la partita valida per la Nations League. Il risultato finale è stato di 3-2. 
 