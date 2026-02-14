Bastoni simula, Varriale: "Scelta scandalosa! Hanno crocifisso Vergara, e ora?"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così il clamoroso errore arbitrale a favore dell'Inter contro la Juventus: "L’espulsione letteralmente inventata di Kalulu fotografa la credibilità del calcio italiano. Quattro giorni fa Manganiello, in Napoli-Como, chiude gli occhi per non estrarre il secondo giallo. Stasera La Penna fa una scelta scandalosa che penalizza una grande squadra Juventus a favore dell’Inter.

E comunque stasera Chivu avrà la possibilità di lamentarsi per un errore arbitrale a favore della sua squadra. E i tanti commentatori che hanno crocifisso Vergara dopo Genoa-Napoli potranno applicare la stessa severità riguardo alla clamorosa simulazione di Bastoni".