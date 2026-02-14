Palmeri: "Non solo l'errore arbitrale: l'Inter vince giocando male! Juve eroica"

di Davide Baratto

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha commentato così Inter-Juventus 3-2 condizionata dal clamoroso errore arbitrale in favore dei nerazzurri: "La follia del derby d’Italia si arricchisce di un nuovo capitolo. Non solo l’errore arbitrale, perché pur chiudendo 12 occasioni a 9 l’Inter vince il suo primo big match alla prima volta che ne gioca uno male. La Juventus eroica fa tutto bene tranne in marcatura".