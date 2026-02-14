Palmeri: "Non solo l'errore arbitrale: l'Inter vince giocando male! Juve eroica"
Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha commentato così Inter-Juventus 3-2 condizionata dal clamoroso errore arbitrale in favore dei nerazzurri: "La follia del derby d’Italia si arricchisce di un nuovo capitolo. Non solo l’errore arbitrale, perché pur chiudendo 12 occasioni a 9 l’Inter vince il suo primo big match alla prima volta che ne gioca uno male. La Juventus eroica fa tutto bene tranne in marcatura".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
