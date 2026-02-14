Pistocchi: "Simulazione di Bastoni già ammonito, La Penna rovina la partita"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così il clamoroso errore arbitrale a favore dell'Inter contro la Juventus: "Una simulazione di Bastoni - già ammonito- provoca l’espulsione (secondo giallo) di Kalulu, e per il protocollo attuale il VAR non può intervenire sulle ammonizioni. E così l’errore di La Penna lascia la Juventus in dieci e rovina una partita bella e equilibrata".