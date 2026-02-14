Compleanno Cavani, il messaggio SSCNapoli: "Auguri al cecchino dei gol"

Edinson Cavani oggi compie 39 anni e non poteva mancare un messaggio del club azzurro, con cui l'attaccante uruguagio ha collezionato 138 presenze mettendo a referto 104 reti. "Auguri al cecchino del gol", è quanto scritto dalla SSC Napoli sui canali social ufficiali.

Di seguito il post.