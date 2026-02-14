Simulazione Bastoni, Capuano: "Gesto di estrema anti sportività"

"Il gesto di Bastoni che porta all’espulsione di Kalulu è di estrema anti sportività", commenta così Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, il clamoroso errore arbitrale in Inter-Juventus. Anziché estrarre la seconda ammonizione per simulazione ai danni del difensore dell'Inter, a essere espulso è il giocatore bianconero che non ha neanche accennato all'intervento.