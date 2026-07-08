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Nuova maglia Napoli, Vergara conquistato dal design del Centenario: "Il logo è fortissimo"
Antonio Vergara reagisce con entusiasmo alla nuova maglia del Napoli dedicata al Centenario del club presentata nei giorni scorsi.
La nuova maglia home del Napoli per la stagione del Centenario sta già raccogliendo consensi tra tifosi e calciatori. La divisa, presentata ufficialmente dal club, ha colpito anche Antonio Vergara, protagonista di un simpatico video pubblicato sui canali social della società mentre osserva per la prima volta la nuova casacca azzurra.
L'entusiasmo di Vergara per la maglia del centenario
Nel filmato condiviso dal Napoli, il giovane attaccante non nasconde il proprio apprezzamento per il nuovo design, soffermandosi soprattutto sul logo celebrativo. "Ragazzi, il logo è fortissimo... stile un po' retrò: bella", il commento a caldo di Vergara, tra i primi giocatori a indossare la maglia che accompagnerà gli azzurri nella storica stagione del Centenario.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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