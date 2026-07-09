Malagò ricorda il trionfo del 2006: "Vittorie del passato siano monito e stimolo"
Tramite i propri profili social, il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ricordato il successo dell'Italia al Mondiale del 2006 in finale contro la Francia, nel giorno del 20° anniversario del trionfo. Postando l'iconica foto della coppa alzata da Cannavaro al centro del gruppo, il numero uno della Federcalcio ha scritto:
"La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare. Le vittorie del passato devono essere un monito e uno stimolo, è nostro dovere lavorare ogni giorno per tornare a competere presto per questi successi. Per il calcio italiano!".
La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare.— Giovanni Malagò (@giomalago) July 9, 2026
Le vittorie del passato devono essere un monito e uno stimolo, è nostro dovere lavorare ogni giorno per tornare a competere presto per questi successi.
Per il calcio italiano! ⚽️🇮🇹 pic.twitter.com/I9l92RtgLM
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