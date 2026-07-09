Video “Tutto bene, Iraklis is good”, l’arrivo di Mazzarri in Grecia è già virale sui social

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Walter Mazzarri arriva all'Iraklis: le prime parole in Grecia diventano subito virali.

È iniziata ufficialmente l'avventura di Walter Mazzarri sulla panchina dell'Iraklis e il suo arrivo a Salonicco ha già conquistato i social. Appena atterrato in Grecia, l'ex allenatore del Napoli ha rilasciato le prime dichiarazioni ai cronisti presenti, mostrando entusiasmo e curiosità per la nuova esperienza. Le sue parole, pronunciate tra inglese, italiano e un primo tentativo di parlare greco, hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali tra tifosi e appassionati.

Le prime parole: "Thank you very much... Grande club"

Accolto con entusiasmo dai tifosi dell'Iraklis, Mazzarri ha esordito ai microfoni con un sorridente: "Thank you very much! Come Calispera [sic] in Italia? Ok, tutto bello, tutto bello. Grande club, ecco". Successivamente il tecnico ha provato a esprimersi anche in greco, confermando la voglia di integrarsi fin da subito nel nuovo ambiente. Un debutto spontaneo e genuino che ha già attirato l'attenzione dei social, segnando l'inizio della sua nuova avventura nel calcio greco. Di seguito le immagini diventate subito virali sui social.