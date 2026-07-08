“Non giocheremo per non perdere”, Ravezzani: “Cardinale attacca Allegri, è inelegante”

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Fabio Ravezzani commenta le parole del numero uno rossonero, soffermandosi sul riferimento allo stile di gioco e alla precedente gestione di Allegri.

Gerry Cardinale ha tracciato la nuova direzione del Milan durante la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero. Il proprietario del club ha ribadito l’obiettivo di riportare la società ai livelli del passato, puntando su un’identità offensiva e su un calcio spettacolare: "L'obiettivo è riportare il Milan al suo glorioso passato. Importante per tutti, per respirare quell'aria. Noi giochiamo per vincere e non per non perdere. Questo deve essere il nostro stile. Calcio eccitante, bello da guardare, sempre in attacco. Stop con il passato", ha dichiarato Cardinale, illustrando la filosofia che dovrà caratterizzare il nuovo corso.

Ravezzani critica il riferimento al passato: "Inelegante e misero nei confronti di Allegri"

Le parole del numero uno rossonero hanno suscitato molte reazioni. Il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato su X la conferenza stampa del Milan, apprezzando il clima generale ma sollevando una perplessità sul messaggio legato alla precedente gestione tecnica: “La presenza di Cardinale, il modo di esprimersi di Amorim: bella conferenza stampa del Milan. Unico appunto: Gerry lasci perdere lo slogan giocheremo per vincere anziché per non perdere. È inelegante e misero nei confronti di Allegri che lui stesso aveva esaltato solo due mesi fa”.